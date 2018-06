‘Estadão na Copa’: As favoritas #2

Alô amigos fãs do futebol! ‘Estadão na Copa’ no ar pela rede de podcasts do ‘Estado’ trazendo nessa semana a segunda parte dos favoritos para a Copa do Mundo de 2018. Robson Morelli e Igor Muller debatem sobre as possibilidades da Fúria na Rússia. Renovada e sob o comando de Julen Lopetegui, a seleção espanhola fez ótima campanha nas eliminatórias depois de decepcionar em 2014 e na última Eurocopa de 2016, na França.

No alvo das análises de nossos especialistas também está a seleção argentina do incensado Jorge Sampaoli. Um dos destaques da excelente geração de técnicos portenhos, o ex-técnico do Sevilla e da seleção chilena chegou prometendo colocar o time de Messi nos trilhos, mas apenas conseguiu classificar os argentinos na última rodada das eliminatórias da CONMEBOL. Agora o desafio é tentar colocar nossos hermanos no caminho pra ser de fato um favorito para a Rússia no ano que vem.