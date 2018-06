‘Estadão na Copa’: As favoritas

No clima do aquecimento para a Rússia de 2018, o podcast dessa semana debate sobre quem são as seleções favoritas para levar a Taça FIFA na próxima copa. Os donos da casa merecem ser considerados favoritos? A toda poderosa Alemanha é tão favorita assim? Quem se renovou de 2014 pra cá? Essas e outras questões são debatidas por Robson Morelli e Igor Muller nesta edição do ‘Estadão na Copa’!

No podcast de hoje nossos analistas também debatem o onze ideal das favoritas e quem deve ser destaque entre os jogadores das gigantes da próxima Copa do Mundo. Vale a pena conferir!