‘Estadão na Copa’: Coutinho no Barcelona e o favorito Brasil

Alô amigos, estamos de volta em 2018 para mais um ‘Estadão na Copa’! Hoje destacando a transação milionária do meia Philippe Coutinho, saindo do Liverpool para o Barcelona por 160 milhões de Euros. A transferência faz o Brasil ter a seleção mais valiosa da próxima copa do mundo. Raphael Ramos e Igor Muller analisam os impactos dessa contratação no mercado e na preparação do selecionado de Tite para a Rússia 2018.

Além da bombástica ida de Coutinho para a Espanha, o podcast encerra a série de favoritos para a próxima copa falando da própria seleção brasileira. Quais são as dúvidas para fechar os 23 convocados? Quem deve seguir como titular? Alguma surpresa pode surgir daqui até a convocação final? Acompanhe o debate e saiba isso e muito mais nesta edição do ‘Estadão na Copa’!