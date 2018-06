‘Estadão na Copa’: E que venham os russos

Está no ar mais um ‘Estadão na Copa’ destacando nesta semana o amistoso da seleção brasileira contra os Rússia em Moscou, na próxima sexta. Sem Neymar e com novidades na convocação, Tite deverá experimentar novos nomes para a preparação rumo à próxima Copa do Mundo. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller debatem quais devem ser as mudanças e experimentos para esse jogo.

Willian deve ser a principal pedida. O jogador que vive ótima fase no Chelsea e tem sido constantemente usado desde que o técnico assumiu a seleção, agora talvez tem a chance de jogar entre os onze iniciais por mais vezes. Mas ainda há dúvidas que nossos analistas colocam na mesa. Renato Augusto segue como titular? O fraco desempenho recente dos russos deve forçar Tite a montar um time mais ofensivo? Saiba isto e muito mais nesta edição do Estadão na Copa!