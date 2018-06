Aproveitando o clima de início de Copa do Mundo e intensificando a cobertura do Estado e da Rádio Eldorado do evento que ocorre na Rússia, a equipe do Estadão/Eldorado na Copa faz jornada dupla hoje e apresenta um papo do apresentador Emanuel Bomfim com o também colega de equipe Antero Greco, falando da experiência de cobertura de copas, suas lembranças e os desafios que o Brasil enfrenta no certame que se inicia amanhã. Confira!