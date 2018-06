‘Estadão na Copa’: Itália fora

Alô amigos, mais uma edição do Estadão na Copa, nesta semana debatendo o vexame da squadra azzurra na repescagem européia. Após uma derrota no jogo de ida em Solna, contra os suecos, a seleção de Gian Piero Ventura ficou num melancólico empate no estádio San Siro em Milão. Com o resultado a Itália está fora da próxima copa do mundo, coisa que não acontecia desde 1958, ano em que, curiosamente, a copa seria na Suécia. Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller analisam e discutem os desdobramentos desse acontecimento e avaliam os próximos passos do selecionado italiano.

Na pauta dos nossos analistas o péssimo empate da seleção brasileira contra a Inglaterra na cidade de Londres e análise dos potes com as 32 seleções classificadas. Com os resultados das repescagem europeia e mundial, só resta aguardar o sorteio dos grupos para a próxima copa do mundo.