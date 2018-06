‘Estadão na Copa’: O craque Bebeto e o Tour da Taça FIFA

Presente em três copas do mundo e fundamental na conquista brasileira em 1994, nos Estados Unidos, Bebeto torna a representar as cores do Brasil no certame da FIFA. Percorrendo 50 países e 24 cidades russas, o Tour da Taça teve o camisa 7 do tetracampeonato como representante da amarelinha no seu lançamento, na Rússia. Em entrevista ao ‘Estadão na Copa’, o craque baiano contou à Raphael Ramos, chefe de reportagem de Esportes do Estado e ao apresentador Igor Muller sobre o início do evento e sobre a polêmica decisão da FIFA de não trazer a taça ao Brasil pela primeira vez desde que o tour se iniciou.

Esbanjando simpatia e carisma, Bebeto também conversou sobre a atual condição da seleção brasileira do técnico Tite, dos preparativos do povo russo para 2018 e da ansiedade de um jogador às vésperas de mais uma copa do mundo. Não esquecemos, é claro, de rememorar com o craque sua parceria eterna com um outro genial baixinho. Vale a pena conferir!