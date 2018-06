‘Estadão na Copa’: O preparador Fábio Mahseredijan conta sobre a preparação para encarar La Paz

Alô torcida brasileira. Estadão na Copa no ar hoje com um papo com o preparador físico da seleção brasileira Fábio Mahseredijan. Presente na equipe técnica do Brasil na copa do mundo de 2010, Fábio conta os desafios da preparação para os jogos contra Bolívia e Chile pelas rodadas finais das eliminatórias sul-americanas. Já classificado, o time brasileiro encara o último grande desafio antes do início da preparação para a copa do ano que vem.

Além dos jogos finais das eliminatórias, o preparador nos contou dos cuidados para fazer a seleção brasileira chegar em alto nível para mais uma copa. Os riscos de lesão durante a temporada, o curto calendário para preparar o selecionado de Tite entre outros desafios são debatidos por Fábio Mahseredijan com o editor de Esporte do Estado , Robson Morelli, o chefe de reportagem Raphael Ramos e o apresentador Igor Muller.