‘Estadão na Copa’: Os grupos da Copa

Alô amigos! ‘Estadão na Copa’ mais do que quente nesta sexta de sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo! Raphael Ramos e Igor Muller comentam os oito grupos definidos para o próximo torneio a se realizar na Rússia em 2018. O caminho do Brasil já está se definindo para a busca do hexa e nossos analistas desenham os confrontos contra Suíça, Costa Rica e Sérvia.

Na pauta também os desafios e os favoritos para os demais grupos sorteados hoje, em Moscou, com as participações dos ex-jogadores Pelé e Cafu durante a luxuoso evento realizado no Kremilin. Confira!