‘Estadão na Copa’: Os técnicos

No ar mais uma edição do ‘Estadão na Copa’, podcast semanal produzido e apresentado pela equipe de Esportes do Estado pra debater as questões preparatórias para mais uma copa do mundo. Nesta semana falando sobre alguns dos técnicos que devem brilhar na Rússia. Robson Morelli e Igor Muller discutem a evolução do trabalho e os desafios dos principais “professores’ do certame.

Joachim Löw irá trazer alguma novidade para essa Copa? Jorge Sampaoli conseguirá fazer o Messi jogar como costuma no Barcelona? O que esses treinadores tem em comum? Confira, em mais uma edição do ‘Estadão na Copa’!