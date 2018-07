‘Estadão Notícias’: A aberração na dança das cadeiras da Presidência da República

Apesar de constitucional, não é uma aberração um ministro do Supremo Tribunal Federal assumir a Presidência do País? Isso não compromete a independência dos Poderes? Como Michel Temer está cumprindo uma agenda internacional, neste momento o posto máximo do poder Executivo está nas mãos de Cármen Lúcia, a presidente do STF. Ela é apenas a terceira na linha sucessória, mas foi “beneficiada” pelas ausências programadas dos chefes do Legislativo: o deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício Oliveira. O período eleitoral impulsiona o efeito cascata da cadeira presidencial. Por que não adotamos o modelo americano? Em que o presidente segue com suas funções e representatividade por onde quer que vá? Conversamos sobre o assunto hoje aqui no programa com a advogada constitucionalista Vera Chemin. Ouça no player abaixo.

O nosso colunista José Nêumanne Pinto também encara o mesmo tema e chama de “palhaçada constitucional” as movimentações no núcleo do poder democrático brasileiro.

Confira ainda nesta edição a incrível história do brasileiro que criou um aplicativo de bolão da Copa apenas para facilitar a participação da família, mas viu sua invenção ganhar proporções extraordinárias.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.