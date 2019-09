‘Estadão Notícias’: A aposta de Bolsonaro no 7 de Setembro vai colar? Podcast analisa

Árduo defensor de uma postura nacionalista e egresso do meio militar, o presidente promete impressionar com o desfile de 7 de Setembro. Espera, inclusive, promover uma espécie de onda verde e amarela pelo Brasil. Será que consegue? As últimas pesquisas de popularidade indicam uma queda brusca na sua aprovação. O evento deste sábado tende a chancelar esse retrato negativo ou pode fortalecer a imagem do presidente? Programa ouve o cientista político Rodrigo Prando e o jornalista especializado em segurança, Roberto Godoy.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)