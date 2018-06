‘Estadão Notícias’: À beira de uma segunda denúncia, deputados do ‘Centrão’ pressionam Michel Temer

Edição desta terça-feira, 29, aborda a expectativa para a segunda denúncia do procurador-geral da república, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Em um evento, o membro do Ministério Público Federal não quis adiantar quando isso deve acontecer. O grande problema para Temer é que o “Centrão”, grupo de deputados que apoiam o presidente, está descontente com as promessas não cumpridas em troca de votos contra a primeira denúncia da PGR. Os parlamentares querem a cabeça de ministros do PSDB. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre o entrave que passa a reforma política. Nesta semana, a Câmara tentará, mais uma vez, votar o texto da matéria. Um dos pontos onde não há consenso é a volta do financiamento de campanhas por empresas. Na área internacional, traremos todas as informações sobre a desmobilização, após 13 anos, do exército brasileiro do Haiti com a enviada especial do Estadão a Porto Príncipe, Luciana Garbin.

