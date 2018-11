‘Estadão Notícias’: A corrida pela presidência da Câmara dos Deputados

Cargo altamente estratégico para qualquer governo, ainda mais num modelo de “presidencialismo de coalizão”, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados já tem movimentado fortemente os bastidores da próxima legislatura. Já são quase dez nomes que se colocam para comandar a Casa a partir de fevereiro de 2019. O atual presidente e candidato a reeleição, Rodrigo Maia (RJ), entra nesta reta final prejudicado pela composição do futuro governo Bolsonaro, que tem privilegiado o DEM nos ministérios. Ainda ontem (20), o deputado do partido Luiz Henrique Mandetta foi confirmado que será o novo ministro da saúde.

Para comentar o assunto, a apresentadora Carolina Ercolin entrevista no episódio de hoje Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Ouça no player acima.

Programa de hoje também analisa os novos nomes anunciados por Sérgio Moro para integrar o ministério da Justiça, que será comandado pelo ex-juiz federal. Maurício Valeixo, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, foi confirmado como o próximo diretor-geral da Polícia Federal, em substituição a Rogério Galloro. Moro confirmou também a delegada Érika Marena, superintendente da PF em Sergipe, como próxima chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Para comentar as escolhas a gente bate um papo com Ricardo Brandt, repórter do Estadão que vem acompanhando a Lava Jato desde suas primeiras operações.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto sobre o cenário político atual.

