‘Estadão Notícias’: A CPI das Universidades e um café com o presidente Jair Bolsonaro

Regado a café, bolo e pão de queijo, o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas na manhã de ontem e foi questionado sobre alguns temas espinhosos, como a relação com o vice-presidente, Hamilton Mourão, que vem sofrendo críticas diárias do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente. Bolsonaro tentou passar uma imagem de que está tudo bem entre eles, como relata a editora executiva em Brasília, Andreza Matais. Ela participou do encontro com o presidente e descreve como foi na edição de hoje do programa. Privatização dos Correios e reforma da Previdência também estiveram entre os assuntos tratados com Bolsonaro.

Outro tema do episódio é a CPI das Universidades, aberta pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo, segundo deputados que apoiam o inquérito, é investigar irregularidades na gestão das universidades públicas. Estão na mira a USP, a Unesp e a Unicamp. Além disso, os integrantes da CPI querem discutir a escolha dos reitores e também a forma como o governo repassa o dinheiro para essas instituições. Faz sentido uma CPI contra as universidades ou há apenas uma perseguição de inspiração ideológica? Conversamos sobre o assunto com os repórteres envolvidos nesta cobertura: Pedro Venceslau e Renata Cafardo.

Confira também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

(Foto: Adriano Machado/Reuters)