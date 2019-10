‘Estadão Notícias’: A crise incontrolável do PSL

A guerra no PSL voltou a ganhar contornos mais abrasivos: promessas de expulsão de quadros do partido, retaliação ao governo na Câmara, tentativa de derrubada do líder na Casa e críticas para todo lado, sejam direcionadas a Bivar ou a Bolsonaro. Que desfecho pode ter o conflito? A estratégia jurídica de Bolsonaro para deixar o partido pode surtir efeito? O quanto este clima pode prejudicar os interesses do governo no Congresso?

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ discute os novos capítulos da “novela PSL” com as participações da repórter de Política, Vera Rosa; do deputado federal Bibo Nunes, um dos pesselistas ameaçados de expulsão; e da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP).

