‘Estadão Notícias’: A degola de Cintra e o ‘climatismo’ de Ernesto nos EUA

O quanto há de conveniência política na demissão de Marcos Cintra? Por que o secretário da Receita Federal vinha incomodando tanto o presidente Jair Bolsonaro? A proposta de uma “nova CPMF” está longe de ser o único e real motivo, como explica neste programa a repórter de ‘Economia’ do Estadão, Adriana Fernandes. Ora, se a volta da contribuição sobre transações financeiras está enterrada, como fica a sugestão de reforma tributária do governo? Se, por um lado, o objetivo é desonerar, qual será a mágica para arrecadar?

Edição do “Estadão Notícias” ainda bate um papo com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, sobre a passagem do chanceler Ernesto Araújo pela capital norte-americana. Com polêmicas, é claro.

(Foto: Pete Marovich / EFE)