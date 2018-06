‘Estadão Notícias’: A derrocada de Aécio Neves e o impacto no PSDB

O caso envolvendo o senador tucano é o principal destaque do programa desta quarta-feira, 18. Ontem, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réu Aécio Neves pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à Justiça. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR), que acusa o tucano de receber ilicitamente R$ 2 milhões de Joesley Batista, oriundos do grupo J&F, e de atrapalhar as investigações em torno da Operação Lava Jato. Agora, Aécio vai responder a ação penal na Corte. Este é o primeiro entre os nove processos de investigação contra o senador, que há três anos e meio recebia mais de 50 milhões de votos no segundo turno das eleições.

No âmbito político, algumas questões se colocam a partir de agora: a carreira política de Aécio Neves, que já vinha cambaleante desde a denúncia, está definitivamente sepultada? E o PSDB, qual será o tamanho do desgaste com a queda de um de seus líderes mais importantes dos últimos anos? Como isso interfere no cenário eleitoral? Vamos analisar este e outros aspectos num bate papo com o jornalista Marcelo de Moraes, integrante do time do BR18, site do Estadão que cobre eleições. Ouça no player acima!

Confira ainda nesta edição uma entrevista com o presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe. A Apex é agência que promove a exportação de produtos e serviços do Brasil. O assunto é o impacto para o País da guerra comercial deflagrada entre EUA e China.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

