‘Estadão Notícias’: A derrota da Lava Jato e o extremismo da ‘deep web’; ouça podcast

Em mais uma votação que dividiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministrou definiu que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados na Justiça Eleitoral se estiverem relacionados a caixa 2 de campanha. A decisão contrariou membros do Ministério Público, especialmente os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato. Chegaram a dizer que este resultado seria catastrófico para o combate à corrupção. Para Conrado Gontijo, criminalista e professor de direito penal da Escola de Direito do Brasil, o julgamento reafirmou uma jurisprudência histórica do tribunal. E, na visão dele, a decisão não terá impacto negativo sobre a Lava Jato tal como foi alardeado por alguns integrantes da “República de Curitiba”. Gontijo é um dos entrevistados do episódio de hoje do podcast. Ouça no player abaixo.

Programa também aborda um outro aspecto que emergiu do massacre ocorrido em escola de Suzano, na Grande SP. Ministério Público de São Paulo vai apurar se uma organização criminosa na internet pode ter incitado os dois jovens ao crime. Eles teriam participado de um fórum na chamada “deep web”. Mas, afinal, o que é este lado obscuro da internet? Conversamos com um especialista sobre o assunto, o presidente da Sociedade Brasileira de Computação, Lisandro Granville.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

(Foto: Carlos Moura/STF)