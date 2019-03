‘Estadão Notícias’: A direita bolsonarista que trama contra a imprensa; ouça análise no podcast

Jornalista do “Estado de S. Paulo”, Constança Rezende, foi vítima de ataques em sites conservadores por, supostamente, ter declarado de que teria “intenção” de “arruinar Flávio Bolsonaro e o governo”. O próprio áudio publicado da conversa com ela desmentia a informação. Algo neste teor jamais foi dito pela repórter. Não bastasse a gravidade do fato em si, o presidente Jair Bolsonaro endossou a denúncia e a usou para reforçar, mais uma vez, suas críticas ao trabalho da imprensa. O caso ganhou uma proporção institucional. Ora, como é possível que uma engenharia destruidora de reputações receba explicitamente o aval de um presidente da República? Que direita é essa que está disposta a todo tipo de ação para se impor na batalha de narrativas? Conversamos sobre o assunto com o repórter especial, José Fucs.

Episódio de hoje ainda traz o depoimento do âncora da Rádio Eldorado, Haisem Abaki, que ficou preso no trânsito e nos alagamentos por 7 horas até conseguir chegar à sede do Grupo Estado, na zona norte de SP. Ontem, a capital paulista e a região metropolitana foram atingidas por fortes chuvas, que resultou na morte de 12 pessoas e provocou o caos na cidade.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

