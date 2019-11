‘Estadão Notícias’: A esquerda que rejeita embarcar no lulismo

Desde que o ex-presidente Lula deixou a cadeia, ganhou projeção a ideia de que ele poderia ser um vetor de união de partidos da esquerda. A hegemonia petista, no entanto, deixou de ser uma realidade há algum tempo. O próprio perfil centralizador da sigla levou a outros representantes a se descolar. Mais do que isso: parte deles rejeita categoricamente embarcar no lulismo. Quais são essas lideranças? Como elas pretendem romper a bolha da polarização entre Lula e Bolsonaro?

Episódio de hoje conversa com Ciro Gomes, presidente do PDT, Carlos Siqueira, presidente do PSB, e o senador Randolfe Rodrigues, líder da Rede na Casa. Ouvimos ainda a análise sobre este cenário com o cientista político e colunista do Estadão, Carlos Pereira, e o editor da ‘Coluna do Estadão’, Alberto Bombig. Ouça no player acima.

(Foto: Alex Silva/Estadão)