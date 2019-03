‘Estadão Notícias’: A fábrica de encrencas do tuiteiro Bolsonaro

A mesma engenharia das redes sociais que, de maneira muito competente, ajudou Bolsonaro a vencer as eleições, tem sido um epicentro de crises e desgastes para o presidente desde que ele assumiu o poder. O carnaval foi regado de declarações polêmicas, como o anúncio da “Lava Jato da Educação” e os ataques à classe artística, tendo como alvos Caetano Veloso e Daniela Mercury. Mas o gran finale foi mesmo com o post no Twitter em que um vídeo obsceno embasava sua crítica ao carnaval – recorrendo a agenda de costumes. A repercussão foi colossal: política, institucional, na imprensa e perante a sociedade. Ora, essa “fábrica de encrencas retóricas” faria parte de uma estratégia política de Jair Bolsonaro? O quanto isso pode afetar as plataformas essenciais deste governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime? Conversamos sobre o tema com a colunista do Estadão, Vera Magalhães.

Enquanto o governo Bolsonaro cava suas próprias crises, a oposição, desarticulada, perde a chance de surfar nesta onda para dar amplitude a suas pautas. A conclusão é do repórter de ‘Política’ Ricardo Galhardo, também convidado do programa de hoje. Além de dividida, a esquerda está perdendo a batalha de narrativas, segundo Galhardo. Ouça no player acima.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

