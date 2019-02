‘Estadão Notícias’: A lacuna que deixa Boechat; ouça depoimentos de jornalistas do ‘Estado’

Episódio de hoje colhe depoimentos de jornalistas do ‘Estado’ e da Rádio Eldorado sobre a morte de Ricardo Boechat, âncora da Band e da rádio BandNews, vítima fatal de um trágico acidente aéreo ocorrido ontem (11). Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Roberto Godoy, Marcelo de Moraes, Alberto Bombig e José Nêumanne Pinto falam sobre a importância do jornalista, desde seus tempos de impresso, passando inclusive pelo Estadão, até a condução de programa matinal em rádio. O ‘Acervo Estadão’ também participa deste podcast e relembra quando Boechat ganhou prêmio Esso em reportagem feita para este jornal.

O ‘Estadão Notícias’ desta terça-feira ainda conversa com a repórter Tânia Monteiro sobre atuação do Palácio do Planalto em tentar se blindar de críticas da Igreja Católica. No último domingo, o Estado revelou que o governo quer neutralizar a ação do que chama de “clero progressista”.