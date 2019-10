‘Estadão Notícias’: A santidade de Irmã Dulce; podcast conta história da freira e como será cerimônia de canonização no domingo

Na manhã deste domingo, 13, Irmã Dulce será canonizada pela Igreja Católica em cerimônia na Praça São Pedro, no Vaticano. A missa que vai torná-la oficialmente santa será celebrada pelo papa Francisco. Uma comitiva com dezenas de autoridades, entre elas o vice-presidente Hamilton Mourão, vai representar o Brasil na solenidade em Roma.

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ se aprofunda pela biografia de Irmã Dulce: sua obra, seu legado e os milagres a ela vinculados – feitos cruciais para que ela se tornasse santa. Programa ouve os relatos do biógrafo de Irmã Dulce, o jornalista Graciliano Rocha, e do padre Valeriano Costa, professor de Teologia da PUC-SP. Conversamos também com o repórter Edison Veiga, que está em Roma, e vai nos contar como será a cerimônia neste domingo e como foi o rápido processo de canonização. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Divulgação)