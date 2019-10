‘Estadão Notícias’: A tropa de choque de Bolsonaro contra ‘fake news’

O Palácio do Planalto criou uma central dedicada a combater o que eles chamam de “fake news” contra o governo. O grupo conta com, ao menos, 30 pessoas. Quem descobriu essa história e vai revelar em detalhes como opera esse núcleo vinculado à Secretaria de Comunicação é a repórter do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro.

Programa de hoje ainda aborda a situação política bastante caótica do Peru. Você está um pouco perdido com o que está acontecendo por lá? Vamos explicar todos os aspectos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes. Ouça no player acima.

(Foto: Adriano Machado/Reuters)