‘Estadão Notícias’: A urgência do crédito extra e Moro na berlinda

O governo corre contra o tempo para conseguir aprovar no Congresso um pedido de crédito especial de quase 250 bilhões de reais para conseguir pagar custos como aposentadorias e programas na área rural. A medida é necessária, já que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Tecnicamente, isso pode acarretar em crime de responsabilidade, o que abriria a possibilidade de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Falaremos do assunto sob a ótica econômica e política, com especialistas. Além disso, outro tema deve tomar conta do parlamento nesta terça-feira: o vazamento de conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. No aspecto jurídico, quais as consequências deste caso? Conversamos com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Ouça no player abaixo:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.