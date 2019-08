‘Estadão Notícias’: A volta do Congresso e o ‘Chatgate’ de Porto Rico; ouça no podcast

A semana começa decisiva para o governo no Congresso Nacional. Após duas semanas de recesso, Câmara dos Deputados e Senado terão que se debruçar sobre temas importantes como a reforma da Previdência e Eduardo Bolsonaro na embaixada dos Estados Unidos. Tudo isso em meio às recentes e polêmicas declarações do presidente Jair Bolsonaro. O que podemos esperar desse segundo semestre do parlamento? O programa de hoje traz a análise dos debates no legislativo com o editor do BR18, Marcelo de Moares. Ouça no player abaixo.

E ainda: a crise política em Porto Rico que teve como estopim o vazamento de mensagens do Telegram. Direto de San Juan, enviada especial do Estadão, Beatriz Bulla, relata histórico do escândalo.

