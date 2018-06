‘Estadão Notícias’: Aclamado no PSDB, Alckmin abre espaço para convergência no centro

Edição desta terça-feira, 28, analisa movimento do PSDB em convergir para Geraldo Alckmin como novo presidente do partido. A convenção que deve empossar o novo postulante, marcada para o dia 09 de dezembro, será mais do que um ato simbólico de união do partido. Poderá servir, acima de tudo, para consolidar a candidatura de Alckmin à presidência. Para muitos analistas, o governador paulista reúne condições para conduzir o centro no espectro eleitoral, ainda sem opções robustas e pressionado pelo populismo eficaz da direita, com o deputado Jair Bolsonaro, e da esquerda, com o ex-presidente Lula. O cientista político Bruno Souza (Unicamp), ouvido pelo programa, entende desta maneira. “Estamos acompanhando no Brasil uma radicalização do discurso, tanto à direita, quanto à esquerda. Que tem deixado de lado aquele eleitor que não quer nem uma candidatura de um Bolsonaro, nem um Lula. Que talvez queira um nome mais da conciliação, nome mais do apaziguamento, um nome que tenha uma proposta mais técnica, algo nesse sentido”, analisa. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje também repercute a decisão de Luciano Huck de não se candidatar no pleito presidencial ano que vem. A editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, conta que a saída do apresentador seria favorável ao prefeito de SP, João Doria, que tem um perfil mais parecido com o de Huck – ao menos dentro daquilo que revelou as pesquisas internas contratadas pelos partidos. Doria, no entanto, tem deixado de se colocar como “presidenciável”. O que não exclui a possibilidade de outro partido cortejá-lo a partir de agora.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.