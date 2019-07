‘Estadão Notícias’: Acordo Mercosul-UE ainda pode naufragar? De Bolle analisa no podcast

O Brasil anunciou na semana passada um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. As conversas entre os dois blocos foram iniciadas há mais de duas décadas, mas, somente agora, um passo mais concreto foi dado. O acordo permitirá que a maior parte dos produtos seja comercializada entre os blocos com tarifa zero.

O problema é que alguns países europeus estão preocupados com a concorrência dos produtos sul-americanos no continente, e colocam a negociação em risco. A França, maior potência agrícola europeia, disse que não está preparada, no momento, para ratificar o acordo. Outro ponto espinhoso nesta história é a questão ambiental. Países como a Alemanha querem que o Brasil se comprometa a combater o desmatamento na Amazônia, o que deixou o presidente Jair Bolsonaro irritado.

No programa de hoje (04), analisamos o assunto numa conversa com a economista e colunista do Estadão, Monica de Bolle. Ouça no player acima:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.