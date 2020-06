‘Estadão Notícias’: Adorado por bolsonaristas, Weintraub vira dor de cabeça no governo

Abraham Weintraub, um dos símbolos do bolsonarismo no governo, pode estar com os dias contados. Apesar de ter um discurso afinado com boa parte dos apoiadores do presidente, principalmente com os chamados olavistas, as posições do ministro da Educação têm causado problemas para Jair Bolsonaro. Desde a divulgação da reunião ministerial, na qual chama os ministros do STF de “vagabundos”, a situação de Weintraub só piorou. No último final de semana, a participação do titular do MEC em uma manifestação, em Brasília, desagradou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do Estadão, já se cogita a possibilidade de uma demissão do ministro.

Afinal, o ministro pode se tornar um agente político para a direita, a ponto de rivalizar com o presidente Jair Bolsonaro? E o que Weintraub fez efetivamente para a Educação desde que assumiu a pasta? Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e com o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo.

