‘Estadão Notícias’: Adversários ainda não sabem como desconstruir Jair Bolsonaro

A edição desta segunda-feira, 20, destaca que, de uma forma geral, os candidatos à Presidência da República ainda não sabem como adotar estratégias para desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro (PSL). Líder nas pesquisas de intenção de voto nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele tem sido confrontado, na maioria das vezes, por temas de sua “zona de conforto”. Por enquanto, uma das poucas exceções aconteceu num embate com Marina Silva (Rede), durante debate promovido pela RedeTV na última sexta, 17.

Além disso, a redução dos custos de campanha e novas regras eleitorais fizeram os candidatos aparecerem menos em eventos de rua neste início da corrida eleitoral, à espera da propaganda no Rádio e na TV. A análise é do cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Ouça no player acima.

Outro tema desta edição é o plano de governo para a economia numa eventual gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). O Estado antecipou que a ideia do tucano é dar mais poderes para o Ministério da Fazenda, inclusive na administração do Orçamento. Quem conta os detalhes é o repórter Pedro Venceslau.

E você acompanha também mais análise política no comentário do colunista José Nêumanne Pinto.

