‘Estadão Notícias’: Afinal, quem foi Paulo Freire?

Alvo frequente de críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro e de membros do governo, o educador Paulo Freire é visto por parte da direita como um “doutrinador”, “comunista” e responsável, em grande medida, pela tragédia da educação brasileira. Ontem (16), Bolsonaro o chamou de “energúmeno”.

Os ataques fazem sentido? Que papel e influência o educador teve na pedagogia educacional brasileira? Foram relevantes? Edição de hoje (17) do podcast se aprofunda pela biografia e importância de Freire numa entrevista com seu biógrafo, Sérgio Haddad, doutor em história e filosofia da educação. Participa também do programa a repórter especial de educação Renata Cafardo. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Ana Carolina Fernandes/Estadão)