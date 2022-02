‘Estadão Notícias’: Alckmin como ‘vice ativo’ e a disputa pelo voto evangélico

Nos últimos dias a chapa ainda não confirmada de Lula e Alckmin está trabalhando para melhorar a imagem do ex-presidente com o agronegócio. O ex-governador paulista quer ser atuante dentro do possível governo e, por isso, Lula já teria lhe oferecido o Ministério da Agricultura.

O ex-presidente também mira o PSD de Gilberto Kassab. A ideia em negociação é reconduzir Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, ao invés de lançá-lo ao Executivo, em troca do apoio à chapa do PT nas eleições.

Os pré-candidatos à presidência ainda disputam o voto dos evangélicos que ainda é uma incógnita. O ex-juiz Moro, filiado ao Podemos, já fez sua carta de intenções que agrada em cheio os fiéis, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula também buscam espaço no campo da fé.

Esses são alguns dos temas eleitorais que vão guiar o nosso debate quinzenal do ‘Poder em Pauta’, com os repórteres diretamente de Brasília, Vera Rosa e Felipe Frazão.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi

