‘Estadão Notícias’: Álvaro Dias rejeita tese da bipolarização: “PT e PSDB estão condenados”

Edição desta segunda-feira, 12, entrevista o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à Presidência da República. Em meio a inúmeras candidaturas que tentam se viabilizar, especialmente no campo do centro, o parlamentar confia na sua baixa rejeição nas pesquisas para se tornar competitivo no momento em que a corrida eleitoral se afunilar. Seu partido busca hoje uma aliança estratégica com o PRB para ganhar tempo de TV durante a campanha, além de abrir um flanco de diálogo com os evangélicos, já que a sigla é próxima da Igreja Universal do Reino de Deus.

Na conversa aqui no ‘Estadão Notícias’, que contou com a participação do repórter de Política do ‘Estado’, Pedro Venceslau, Álvaro Dias diz não acreditar na candidatura de Lula, afirma que PT e PSDB estão condenados na opinião pública e se coloca como um aglutinador de teses da direita e da esquerda. “Há uma esquizofrenia nesse debate sobre esquerda e direita. Eu creio em teses da direita e também da esquerda. Na direita, por exemplo, eu entendo que é preciso reduzir o tamanho do Estado. Mas também incorporo teses da esquerda, de que é preciso distribuir melhor a renda e reduzir as desigualdades sociais. Portanto, fica difícil hoje no Brasil receber esse carimbo. Acho que por somar os dois lados, estabelecer convergência, eu posso ser considerado de centro”, declara. Ouça no player acima.

O senador tem 73 anos de idade e mais de quatro décadas de vida pública, sendo a maior parte dedicada aos trabalhos legislativos. Está no quarto mandato no Senado Federal. Foi governador do Paraná entre 1987 e 1991 e passou por várias siglas antes do Podemos, como o PSDB, PDT, PP e PV.

Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.