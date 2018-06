‘Estadão Notícias’ analisa os 100 dias de governo Doria em SP

Prefeito, governador ou presidente? Mal começou sua administração na capital paulista e João Doria (PSDB-SP) já é cotado para outros cargos nas eleições que se aproximam. “Ele é um excelente comunicador e sabe usar muito bem os diversos meios para divulgar seu nome e suas aparições”, avalia o cientista político da FGV, Cláudio Couto, entrevistado no programa desta terça-feira (ouça no player acima).

Neste quesito comunicação, a repórter do caderno Metrópole, Adriana Ferraz, lembra que Doria é um exímio fomentador de programas e slogans. “Já criou 60 slogans desde que assumiu a prefeitura. Como o Cidade Linda”. Em bate papo nesta edição do ‘Estadão Notícias’, ela faz uma avaliação deste início de gestão e afirma que tem percebido que o vice, Bruno Covas, “tem sido preparado para assumir” caso o prefeito opte por alçar voos mais elevados em 2018.

O programa de hoje ainda aborda a arriscada (e confirmada) visita do papa Francisco ao Egito; destaca uma pesquisa sobre as perspectivas dos economistas com a recuperação do Brasil; e traz todos os detalhes do “golpe do Whats App”. Ouça, assine e compartilhe!

