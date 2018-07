‘Estadão Notícias’: Antes erradicadas, doenças graves voltam a assustar o Brasil

Antes impensável, o risco de surtos de doenças já erradicadas no Brasil aumentou consideravelmente. Os casos de sarampo, por exemplo, tem se multiplicado por alguns Estados do País. Já são 475 casos confirmados de sarampo neste ano no Brasil. A poliomielite também entrou na rota de preocupação do Ministério da Saúde. A explicação, segundo a Pasta, são as baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de 5 anos. Ao menos 312 municípios estão com cobertura abaixo de 50% para poliomielite. Você sabia que pais podem perder a guarda dos filhos se insistirem em não vacinar as crianças? O ato é ilegal porque a imunização está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conversamos sobre o assunto aqui no programa com o presidente da comissão de Direitos Infanto Juvenil da OAB-SP, Ricardo Cabezon.

Edição de hoje ainda traz a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araujo. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central e a inflação medida pelo IPCA-15 são alguns dos temas que vão mexer com os próximos dias.

