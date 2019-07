‘Estadão Notícias’: Apoio a Bolsonaro divide a direita; líderes são ouvidos no podcast

A direita brasileira já não marcha mais em bloco. A dissidência entre os grupos deste espectro ficou clara neste último domingo (30) em atos pelo País. Membros do MBL (Movimento Brasil Livre) foram hostilizados por representantes do Direita SP. Houve princípios de confusão registrados nas cidades de SP e no Rio. A falta de coesão, já identificada nas redes sociais, é explicada pela não adesão do MBL às manifestações de maio, em apoio ao governo Bolsonaro. “Não apoiamos pessoas”, declarou o vereador Fernando Holiday (DEM-SP), em entrevista e este podcast. Para ele, o episódio deste domingo pode acabar resultando numa divisão dentro da direita, apesar de compartilharem diversas pautas, como a reforma da Previdência. Ouça no player abaixo.

Ouvimos ainda o presidente do Direita SP, Edson Salomão. Ele diz que os ataques ao MBL não serão uma bandeira do movimento, mas classificou a atitude do grupo de não apoiar Bolsonaro “de canalhice”.

