‘Estadão Notícias’: Após ataque, crise do petróleo pode acabar em guerra? Podcast analisa o tema

Os ataques a um dos principais centros de produção e processamento de petróleo da Arábia Saudita aumentaram a escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. Desde sábado, quando os drones atingiram a petroleira Aramco, os americanos tentam jogar a responsabilidade para o país persa, ainda que não haja uma confirmação da origem. O Irã nega a autoria.

As consequências dos ataques são múltiplas e extensas, de ordem econômica, militar e diplomática. Os Estados Unidos e Arábia Saudita podem lançar um ataque de retaliação nos próximos dias? Qual impacto econômico em escala global? O combustível vai ficar mais caro no Brasil?

Edição de hoje (17) analisa a mais nova crise do petróleo com as participações da correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla, do economista Livio Ribeiro (FGV) e do repórter especialista em segurança e estratégia militar, Roberto Godoy.

(Foto: Reuters)