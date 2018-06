‘Estadão Notícias’: Após campanha, denúncias sobre abuso sexual aumentam no transporte

Edição desta segunda-feira, 06, entrevista a juíza Tatiane Moreira, da 2ª Vara de Execuções Penais, do Fórum Criminal da Barra Funda, em SP. Ela é uma das idealizadoras da campanha “Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes”, implementada nos trens do Metrô e da CPTM, além dos ônibus da EMTU e SPTrans. Segundo ela, o principal diferencial foi ter envolvido e treinado os profissionais que atuam no sistema público de transportes. “A gente não queria que fossem colocados cartazes, apenas. Queríamos mais. Conseguimos sensibilizar mais de mil funcionários das empresas. Antes mesmo do lançamento da campanha, eles já foram preparados na forma de como acolher a vítima, como escutá-la, como não julgá-la pelas vestes, como fazer um atendimento acolhedor”, explica a magistrada. “Só para se ter uma ideia, ano passado foram 195 registros. Esse ano, até agora, temos dados que foram registrados 246 casos apenas na CPTM, EMTU e Metrô e mais 17 casos na SPTrans”. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje ainda tira dúvidas sobre diversos pontos importantes da nova lei trabalhista, que entra em vigor a partir deste sábado, 11 de novembro. Recebemos em nosso estúdio a advogada Ariane Artilheiro, especialista em Relações do Trabalho da Piazetta & Rasador.

