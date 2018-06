‘Estadão Notícias’: Após revelação de áudio, como fica sustentação do governo?

Edição desta sexta-feira, 19, analisa os desdobramentos da delação premiada da JBS sobre a já frágil credibilidade do governo federal e do presidente Michel Temer. O teor do áudio poderia comprometer juridicamente Temer? Como a base vai se posicionar a partir de agora? Para responder a perguntas como essas, nós batemos um papo, no estúdio da sede do Estado, com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, e com o advogado especialista em Direito Constitucional e pesquisador da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), Luiz Felipe Panelli. Ouça no player abaixo.

Confira ainda as colunas de Andreza Matais (sobre a avaliação do Planalto diante da crise instalada) e de José Nêumanne Pinto (sobre Aécio Neves).

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com