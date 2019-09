‘Estadão Notícias’: Após veto no Senado, Câmara vai retomar mudanças eleitorais?

Da minirreforma eleitoral que veio da Câmara dos Deputados, o Senado preservou o projeto que permite aumentar o valor destinado ao fundo eleitoral. A aprovação se deu de maneira simbólica ontem (16).

No discurso, parlamentares afirmam que o acordo é manter o mesmo valor da eleição de 2018, ou seja, R$ 1,7 bilhão. Na prática, tudo é possível, até porque a Câmara volta analisar o texto. Pode, inclusive, restabelecer as propostas iniciais de mudanças na legislação eleitoral – ainda que tenham sido mal recebidas, pois flexibilizavam punições e dificultavam a fiscalização de partidos.

O que pesou para a mudança de postura do Senado? Como o governo se comportou? Rodrigo Maia vai ceder aos interesses do “centrão”? Edição de hoje conta os bastidores da rejeição do Senado ao projeto da Câmara numa conversa com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Weterman. A cientista política da Juliana Saka (Transparência Brasil) também participa e analisa as reais necessidades do fundo público de campanha. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)