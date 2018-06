‘Estadão Notícias’: Após vitória em votação, qual futuro se desenha para Temer?

Edição desta quinta-feira, 03, analisa qual foi o tamanho da vitória para Michel Temer e o governo após deputados barrarem a denúncia em votação ontem na Câmara Federal. Por 263 votos a 227, parlamentares decidiram que acusação de corrupção contra o presidente não seguirá ao Supremo Tribunal Federal.

O programa de hoje conta com um lado mais analítico, com a opinião de especialistas (o professor de Direito da FAAP e especialista em direito público, Luiz Fernando do Amaral, e o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando) sobre o futuro de Temer a partir de agora. Ouça também uma cronologia de como foi a extensa e tumultuada sessão no dia de ontem. Ouça no player acima!

Para participar do nosso programa com sua opinião, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

Confiante, Temer busca agora implementar uma agenda positiva para o país