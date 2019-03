‘Estadão Notícias’: As dimensões de um massacre brutal; ouça depoimentos e análises no podcast

Um ataque na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores – G.T.M, de 17 anos, teria atirado no comparsa Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e depois se suicidado. Os dois atiradores eram ex-alunos da instituição de ensino. A motivação do atentado ainda é desconhecida.

Episódio desta quinta-feira (14) do podcast, você vai ouvir depoimentos de quem presenciou a tragédia, a repercussão entre políticos e autoridades, análises de especialistas em segurança sobre o que este caso desperta, o relato de nossa correspondente nos EUA sobre como os atentados a escolas mexeram com a sociedade e o poder público local e, ao final, uma conversa com o experiente psiquiatra forense Guido Palomba. Para ele, os dois autores do massacre eram doentes mentais. “É impossível ele serem normais, impossível ter uma explicação psicológica racional para este tipo de conduta”, avalia.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

(Foto: Tiago Queiroz/Estadão)