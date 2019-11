‘Estadão Notícias’: As faces do racismo estrutural no Brasil

Neste dia 20 de Novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. De acordo com o IBGE, pretos e pardos são maioria na nossa sociedade, quase 56% dos brasileiros. No entanto, outros dados como emprego, renda, educação e violência mostram que a desigualdade social ainda é grande no país. O racismo estrutural é apontado com um dos fatores que contribuem para esse abismo entre brancos e negros.

Na edição de hoje, trataremos de algumas dessas questões com o diretor executivo da revista Raça Brasil, Maurício Pestana, o pesquisador Antônio Teixeira, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Ipea e o pesquisador Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

