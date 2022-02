‘Estadão Notícias’: As reflexões necessárias do caso Monark

No início desta semana, um dos episódio do Flow Podcast, programa de entrevistas, ganhou ampla repercussão por conta de uma fala com apologia ao nazismo de um dos apresentadores, Bruno Aiub, o “Monark”. No debate, estavam como convidados os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP). Eles falavam sobre liberdade de expressão quando Monark defendeu a formalização do partido nazista junto à Justiça Eleitoral, contrariando a Constituição brasileira.

A deputada Tabata Amaral rebateu as afirmações do apresentador classificando-as como “esdrúxulas” e citando o holocausto na Alemanha nazista, período marcado pelo extermínio de mais de 6 milhões de judeus.

O deputado Kim Kataguiri endossou a fala de Monark, indicando que a criminalização do nazismo na Alemanha foi um erro. Kataguiri ainda comparou o partido nazista aos defensores do comunismo, ponderando a existência do PCdoB e do PCB.

O conteúdo rapidamente viralizou, causando indignação nas redes sociais, a ponto da embaixada da Alemanha no Brasil dizer que “defender o nazismo não é liberdade de expressão”.

Patrocinadores cancelaram contratos com o podcast e a produtora acabou por demitir o apresentador. Já a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público de São Paulo abriram inquérito para apurar crime de apologia ao nazismo.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta quinta-feira, 10, vamos falar sobre antissemitismo e intolerância com Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. E para tratar das questões da liberdade individual e de expressão, entrevistamos a advogada especialista em Direito Público, Vera Chemim. O programa ainda ouviu a deputada federal Tabata Amaral, que explica o motivo de ter ficado até o fim no debate, e o Diretor Executivo do Museu Judaico de SP, Felipe Arruda.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Julia Corá e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi

(Foto: Reprodução/Youtube)