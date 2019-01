‘Estadão Notícias’: As turbulências do início do governo Bolsonaro

O governo do presidente Jair Bolsonaro já passa dos dez dias e a coleção de desgastes e recuos impressiona. Seria improviso? Falta de experiência? Ou mesmo a ausência de propostas mais bem estruturadas para este início de gestão? Discutimos o tema no episódio de hoje com o cientista político do Insper, Carlos Melo.

Um dos epicentros de crise se deu no Ministério da Educação, após publicação de edital que permitia livros didáticos sem referência bibliográfica, erros de impressão e revisão, e até a presença de publicidade. O caso ganhou notoriedade e o governo anulou a medida. As causas para mudança no texto ainda permanecem misteriosas, relata a repórter especial Renata Cafardo em conversa neste episódio do podcast. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição a coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

