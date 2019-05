‘Estadão Notícias’: Ato pró-Bolsonaro divide a direita brasileira #2

Uma manifestação marcada para o próximo domingo, em apoio ao governo Bolsonaro, tem gerado discordância entre grupos que costumam mobilizar o povo nas ruas. O movimento nasceu como uma forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as pautas defendidas pelo governo como: reforma da Previdência e pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A convocação dessas manifestações provocou ruídos entre os parlamentares. O próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou não participará dos atos. E disse, em café da manhã com jornalistas, que quem defende fechamento do STF e do Congresso está na manifestação errada. Já os organizadores das manifestações do dia 26 dizem que os atos são apartidários. Mas, quem são os atores dessas manifestações? Hoje, conheceremos os grupos que estão organizando os atos de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Ouça no player abaixo:

