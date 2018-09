‘Estadão Notícias’: Atos do #EleNão podem abalar candidatura de Jair Bolsonaro?

Neste sábado (29), o movimento de mulheres contra Jair Bolsonaro (PSL) ganha as ruas em dezenas de cidades pelo Brasil e com atos públicos organizados em outros países, como Portugal e Argentina. A mobilização nasceu com a forte adesão à hashtag #EleNão nas redes sociais e agora vai testar sua força fora do ambiente digital. Diversas celebridades gravaram vídeos de apoio e os adversários de Bolsonaro na disputa eleitoral aproveitaram para encampar o slogan da campanha. A questão é: o quanto esta movimentação poderá abalar a candidatura do líder nas pesquisas? Conversamos sobre este tema com a cientista política Tathiana Chicarino.

Episódio de hoje ainda fala com correspondente do Estadão em Genebra, Jamil Chade, sobre a aprovação na ONU da 1ª resolução contra a Venezuela. Na prática, qual efeito surgirá? Ela pode, inclusive, fomentar o pedido por uma intervenção militar no país?

Confira também a coluna “Direto ao Assunto” com os comentários de José Nêumanne Pinto.

