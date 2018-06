‘Estadão Notícias’: Ausência do Lula nas eleições vai oxigenar a esquerda, diz especialista

Edição desta quinta-feira, 15, volta a discutir a situação de Lula e de que maneira ela influencia o campo da esquerda na tomada de decisões estratégicas para as eleições de outubro. A cada dia que passa parece ficar mais claro que o ex-presidente realmente será preso, ainda que sua defesa busque novas alternativas na esfera recursal. O principal alvo tem sido o Supremo Tribunal Federal (STF), cada vez mais pressionado a colocar em pauta o entendimento sobre a prisão após a condenação em 2ª instância.

Já do ponto de vista político, o PT segue amarrado ao cerco jurídico de seu principal líder. Mas até quando? E com Lula preso, qual será a capacidade de influência e articulação dele na construção de candidaturas? O plano B será mesmo Haddad? Ou há chance de uma chapa com Ciro Gomes? Conversamos sobre este tema com o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. “Aquele que tem melhores condições de se apresentar é mesmo Fernando Haddad. Ainda que tenha algumas investigações pairando sobre a trajetória política dele, é aquele que, neste momento, teria mais condições de verbalizar uma defesa do presidente Lula, além de se apresentar como alguém mais jovial”, avalia.

Edição de hoje ainda avalia o legado deixado pelo físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking, que morreu ontem em sua casa, na Inglaterra, aos 76 anos. Batemos um papo com Élcio Abdalla, professor do Instituto de Física da USP que teve a pesquisa acadêmica sobre o Universo inspirada por Hawking.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts.

