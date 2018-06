‘Estadão Notícias’: Autoridades preocupadas e população tranquila para o julgamento de Lula em Porto Alegre

Edição desta quinta-feira, 18, traz o cenário que antecede o julgamento do recurso do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As autoridades criaram, inclusive, um Grupo de Gestão Integrada (GGI) com corporações do Estado, da União e do município. A principal preocupação é em relação às manifestações, principalmente, aquelas que podem ocorrer após o resultado do julgamento. O repórter do Estadão, Ricardo Brandt, já está na capital gaúcha para acompanhar o clima que antecede o dia 24 de janeiro. Ele relata que o efetivo policial foi aumentado na área do tribunal, e que equipes da Brigada Militar ficam de prontidão no local durante o dia todo. Apesar disso, a população segue a rotina normalmente. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, vamos repercutir os juros do Cheque Especial. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, admitiu que se os bancos não adotarem novas regras com objetivo de reduzir os juros aos clientes, o próprio BC adotará medidas neste sentido. Para o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, o melhor é esperar que as instituições financeiras cumpram o prometido, sem que seja necessária uma intervenção do governo.

